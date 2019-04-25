Arif Nacaroğlu: Beka sorunu söylemi MHP’ye yaradı

Yerel seçimlerin sonucuna ve kazanılan belediye başkanlığı büyüklüğüne ve sayılarına baktığımızda seçimden en kazançlı çıkan partinin özellikle düşman işgali görmemiş İç Anadolu bölgesinde MHP olduğu açık. Evet, büyükşehirleri Millet İttifakı aldı ama AKP’nin kalesi olarak bilinen birçok il ve ilçeyi de MHP aldı. Devlet Bahçeli’nin x+y=z formülü ile yumuşatmaya çalıştığı denklem aslında x+y=y olarak sonuçlandı.

Sayın Cumhurbaşkanı eski ve deneyimli bir siyasetçi. Özellikle büyükşehirleri kaybetmesinin en büyük sebebinin seçim çalışmaları sırasında öne çıkardığı “Beka Sorunu” olduğunu, kendisinden sonra en fazla miting yapan İçişleri Bakanı’nın her cümlesinin MHP’ye yaradığını biliyor ve görüyordur.

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Arif Nacaroğlu’nun yazısı