Arif Kızılyalın: Yıldırım Demirören ve ekibi istifa etmeli… 

O yabancı maddeleri sahaya atan ‘mahluk’lar kadar, futbolu yönetmeye çalışan ‘yeteneksizler’ de kabahatli..

Sen, ona buna yaranacağım diye adaletsizliğin her türlüsüyle insanları çileden çıkarır, çifte standart rekoru kırarsan; hakkaniyetten uzaklaşır, Passolig’i de sadece malum bankayı zengin etmek için kullanırsan film dün geceki gibi kopar…

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Olacağı buydu…

Şimdi burada yapılacak tek şey var.

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Yıldırım Demirören ve ekibi istifa etmeli…

Hem de maçın sonucu tescillenmeden, derhal!

Çünkü gördük ki futbolu yönetemiyorlar, spor dünyasını kaosa sürüklüyorlar..

Arif Kızılyalın’ın yazısı