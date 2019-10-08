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Yaramazlara biraz batar!

Arif Kızılyalın: Türk futbolunda iyi giden tek şey milli takımın Euro 2020 yürüyüşü

Türk futbolunda garip gelişmeler yaşanıyor; galiba iyi giden tek şey, eğer okyanusu geçip derede boğulmazsak (A) Milli Futbol Takımımızın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindeki “final”yürüyüşü. 
Gerçi olası Arnavutluk galibiyeti ile sahamızdaki İzlanda beraberliği bile final biletini yetebilir, ama yine de rahat değil kafalar. Hafızalarda hep Hiddink’li, Lucescu’lu dönemlerde kıl payı kaçan şampiyonalar var. O yüzden “Boğulmazsak..” diyerek şart kipini anımsamak en iyisi. Ve elbette Şenol Güneş Hoca şu sıralar sadece ve sadece Kadıköy’deki Arnavutluk ve Stade De France’daki Fransa maçlarına odaklanmalı.

Arif Kızılyalın’ın yazısı

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