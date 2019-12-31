Arif Kızılyalın: Transfer ayında Ünal Karaman’ın ‘Bu adamlar tesise girmeyecek’ dediği eski yöneticiler

Peki, ne olmuştu da Ünal Karaman ile Trabzonspor yönetimi arasına soğukluk nüfuz etmişti? Oysa Trabzonspor son 9 yılın en iyi performansını çizmiş, 32 puanla devre arasına üçüncü girmiş daha ötesi İstanbullulara Akyazı’da boyun eğmemişti…

Öyleyse?

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Galiba, Trabzonspor yönetiminin aklına giren bir grup hazırladı bu ayrılığın alt- yapısını. Hani var ya, transfer ayında Ünal Karaman’ın “Bu adamlar tesise girmeyecek” dediği eski yöneticiler! “Bu kadroyla, şu kadar puan almamız gerekiyordu, önde gittiğimiz maçlarda teknik adam hatasından bunca puan kaybetik..vs.vs..” fısıltıları. “Sturidge’i oynatmayan hoca mıdır” diyen de olmuş inşaatçılık yapıp futbol ulemalığına kesilen gruptan!

Arif Kızılyalın’ın yazısı