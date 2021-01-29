Arif Kızılyalın: Nihat Özdemir ağzından naklen yayın krizini kaçırdı

Nihat Özdemir futbol üzerine, “İyi yoldayız” derken ağzından naklen yayın krizini kaçırdı. “Yeni ihale” derken, çok uluslu şirketlere de kapılarının açık olduğunu ifade etti. Demek ki, Katarlı biraderler çekiliyor futbol işinden. Peki niçin çekiliyorlar yayıncılıktan? Ya Türkiye’de denizin bittiğinin farkına vardılar, gemiyi en son terk eden olmaktansa ilk etapta ayrılmayı kafalarına koydular, ya da önemli bir devlet büyüğünden, erken seçim rüzgârı eserken, şu futbol dünyasının parasını geciktirip, beni zor durumda bırakmayın fırçasını yediler. Yorum sizin!

Arif Kızılyalın’ın yazısı