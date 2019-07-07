Arif Kızılyalın: MHK’ya 2020’yi görmeden yeni bir başkan arayabiliriz

Öncelikle TFF’nin atardamarı MHK’nin sil baştan belirlenen yönetimine dikkat çekmekte fayda var. Şunu söylemeliyim ki 2014’te kendisi için “şüpheli” ifadesi kullanılması üzerine istifasını veren Zekeriya Alp, bu iş için biçilmiş kaftan. Prensipleri olan bir yöneticidir. Beşiktaş’ın ve Ulusal Takım’ın eski kaptanıdır, iş insanıdır. Parayla, pulla, şanla, şöhretle ilişkilerini keseli yıllar olmuştur. Ne var ki Sayın Alp, ömrü boyunca “SırçaKöşk”te oturmayı yeğlemiştir. Ne kimse için “altı boş” bir iddia ortaya atar ne de kendisi için söyleneni hazmeder.

Anımsayın; 2014’teki istifasını; bir Beşiktaş-Gaziantep maçı sonrası dönemin Gaziantepspor Başkanı, “Şaibeli yönetim” ifadesini kullandığı için görevini 2 saat içinde bırakmıştı. Çünkü dönemin TFF Başkanı Demirören, Zekeriya Alp’in arkasında duramamış, Gaziantepspor Başkanı’na cezayı yapıştıramamıştı. Alıngandır Zekeriya Hoca! Bu bağlamda Rizespor Başkanı (Hasan Kartal) gibi ne dediğini bilmeyen biri çıkar; MHK’yi, hakemleri mesnetsiz biçimde yıpratır, Nihat Özdemir yönetimi de “sus-pus”u oynarsa 2020’yi görmeden yeni bir MHK Başkanı ararız!

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Arif Kızılyalın’ın yazısı