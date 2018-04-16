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Yaramazlara biraz batar!

Arif Kızılyalın: Mariano gibi şapkadan tavşan çıkaran birini bulursanız çatı aday işi de hallolur

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Son düdük çaldığında Sayın Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi ‘güzel de bir ses’ yükselmişti tribünlerden:
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz..” diye.. İlahi adalet bu olmalı!..
Ve o güzel ses birilerini üzdü ama inanın ki dev megapolün 39 ilçesiyle, 81 vilayetteki G.Saraylıları, Beşiktaşlıları, F.Bahçelileri hatta Trabzon ve Bursasporluları coşturdu.
En çok da işe espri katıp “Haddini bil AK-Bil..” diyen binlerce taraftarı mutlu etmişti bu sonuç…
Evet, işin şakası bu zaferden muhalefet kendine bir pay çıkarmalı; demek ki G.Saray gibi oynarsanız ne iktidar kalıyor önünüzde ne hilehurda!..
Hele bir Mariano gibi şapkadan tavşan çıkaran birini bulursanız çatı aday işi de hallolur, benden söylemesi!..

Arif Kızılyalın’ın yazısı 

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