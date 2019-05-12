Arif Kızılyalın: Ligi ‘borazanı ötenin çiftliği’ haline getirenler düşünmeli

Bu sezonun en dramatik maçıydı. Gencecik bir evladın ayağı kırıldı, daha önünde en az 3-4 senesi olan hakemin – muhtelemen – lisansı gitti, uzatmalardaki ‘garip’ penaltıyla da ülkenin futboldaki şirazesi kaydı. O yüzden Galatasaray kazanmış, şampiyonluğa biraz daha yaklaşmış; Rize, aldığı yenilgiyle zaten Kaf Dağı’nın ardındaki Avrupa Kupası şansını kaybetmiş hiç önemli değil…

Maçla ilgili kendine pay çıkarması gerekenlerden biri de hakem Serkan Çınar ve şürekâsı. Emre’nin ayağı kırılana kadar bileğe çalışan 20 futbolcuyu süzemedi. Baştan kartlarını kullansa maçın sertlik dozajını düşürürdü. İlki ortada ama 2. penaltı ‘bence’ ucuz bile değil. Çünkü penaltı değil. Rizesporlu oyuncunun Onyekuru’ya darbesi varmış; nasıl gördüler anlamadım ama Çınar madem bu kadar ihtisas sahibi biri, o zaman Diagne’nin kaçırdığı penaltıda ceza alanına giren Rizesporluları nasıl atladı ve tekrara gitmedi? Sadece Çınar’a kesmeyelim dünün faturasını; sezon başından beri ligi ‘borazanı ötenin çiftliği’ haline getirenler de durup düşünmeli. Biz bu futbol dünyasını nasıl birbirine düşman hale getirdik diye… Baksanıza Rizespor Başkanı, hakemi kastederek, “Silahım olsa vururdum” diyor!

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Arif Kızılyalın’ın yazısı