Arif Kızılyalın: ‘Kitle’ takımı Beşiktaş, ‘zümre’ takımı Başakşehir’i fena çarptı

Halkın parasıyla takım kurup, halkın takımına efelik yapamazsın! Yaptırmazlar! Bozuverirler çakanı! Evet, ‘kitle’ takımı Beşiktaş, ‘zümre’ takımı Başakşehir’i fena çarptı. Bakmayın skorun 2-1 olduğuna, açılabilirdi fark. Ama burada kaçan goller önemli değil. Birilerinin çıkıp proje takımına dur demesidir ana fikir. Bazı takımlar kalelerini ucuz Başakşehir gollerine açarken, neredeyse ligin en kötü kalecisi ilan edilen Karius’un onurlu direnişi önemlidir.

Caner’in çırpınışı kayda geçmiştir Dolmabahçe’de ve Burak Yılmaz’ın, her türlü hatır ricayı bir kenara bırakıp Beşiktaş forması için akıttığı terin kutsiliği geçecektir tarihe… Bir de Ekrem İmamoğlu…Emin olun ki Başakşehirli oyunculara adı yetmiştir ‘İmamoğlu’nun. Düşünsenize, İgdaş, Halkekmek ve bilmem kaç tane iştirakten ‘sponsorluk gelirleri’ adı altındaki paraları kesecek adam tribüne gelse siz rahat oynayabilir misiniz?

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Arif Kızılyalın’ın yazısı