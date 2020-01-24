Arif Kızılyalın: Kazanan her zaman haklıdır dense de görünen o ki, Sarı -Kırmızılılar’ın işi zor

Fatih Terim kulübedeki ‘hamle’ oyuncularını sahaya sürüp, turu getiren skorun elde edilmesini sağladı. Çünkü Saracchi ve Falcao’nun katılımı ile Rizespor’un dengesi bozulacak, sahanın tartışmasız en iyisi Lemina’nın kafa golü çeyrek finali getirecekti.

Evet, kazanan her zaman haklıdır dense de görünen o ki, Sarı-Kırmızılılar’ın işi zor. Hele hele Rizespor’un 90 artı 6. dakikada ağlara gönderip faule takılan pozisyonu da düşünülürse, Fatih Terim’in her maça elindeki kısıtlı kadrodan ‘en iyi 11’i çıkartmak zorunda.

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Arif Kızılyalın’ın yazısı