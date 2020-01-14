Arif Kızılyalın: Kavga dövüş ortamından Eda ve arkadaşlarını kutlayamadık

Spor dünyasındaki gündem enflasyonundan, kavga dövüş ortamından kaptan Eda ve arkadaşlarını kutlayamadık bile. Hande Baladınlı’ya, Aydın Belediye’nin gururu Meryem Boz’a, kritik paslar atan Naz’a, Ebrar’a, Meliha’ya – annelerinin ak sütü gibi hak ettikleri – övgüleri bile düzemedik, Anadolu’yu adım adım gezen ‘içimizden biri’ Guidetti’ye sıra gelmedi inanın! Ki elin oğlu İtalya’dan kalkıp gelmiş, “Acaba Elazığ’da, Muş’ta, Şırnak’ta voleybol tutkunu bir iki kız evlat var mıdır” diye yollara düşmüş, onu bile kulak ardı ettik!

Ayıp ki ne ayıp bize!

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Peki niye unuttuk biz bu altın kızlarımızı? Niye mi? Çünkü futbol, kaotik yapısı ile ülke gündeminde fırtnınalar estiriyor bir süredir maşallah!

Arif Kızılyalın’ın yazısı