Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arif Kızılyalın: Kavga dövüş ortamından Eda ve arkadaşlarını kutlayamadık

Spor dünyasındaki gündem enflasyonundan, kavga dövüş ortamından kaptan Eda ve arkadaşlarını kutlayamadık bile. Hande Baladınlı’ya, Aydın Belediye’nin gururu Meryem Boz’a, kritik paslar atan Naz’a, Ebrar’a, Meliha’ya – annelerinin ak sütü gibi hak ettikleri – övgüleri bile düzemedik, Anadolu’yu adım adım gezen ‘içimizden biri’ Guidetti’ye sıra gelmedi inanın! Ki elin oğlu İtalya’dan kalkıp gelmiş, “Acaba Elazığ’da, Muş’ta, Şırnak’ta voleybol tutkunu bir iki kız evlat var mıdır” diye yollara düşmüş, onu bile kulak ardı ettik!

Ayıp ki ne ayıp bize!

Reklam

Peki niye unuttuk biz bu altın kızlarımızı? Niye mi? Çünkü futbol, kaotik yapısı ile ülke gündeminde fırtnınalar estiriyor bir süredir maşallah!

Arif Kızılyalın’ın yazısı

SON HABERLER

Oscar adayları belli oldu

Amerikan sinemasının en prestijli ödülü sayılan Oscar ödüllerinin 92’ncisi 9 Şubat’ta sahiplerini bulacak. Ödül törenine sayılı günler kala adaylar da açıklandı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...