Arif Kızılyalın: İnsanlar sokakta yapamadıklarını yaptı

Beşiktaş-Başakşehir maçında Siyah- Beyazlı taraftarlardan büyük destek gördü, stat maç boyu, “Mazbatayı ver…” sesleri ile inledi. Bu coşkuda toplumda oluşan ‘Başakşehir karşıtlığı’nın da payı büyüktü elbette.

Ertesi gün ise Kadıköy’deydi İmamoğlu. Maç öncesi Bağdat Caddesi’nde çay kahve içerken başlayan coşku stada dek sürdü, “Mazbatayı ver” sesleri altında. Şükrü Saracoğlu’nda ise locaya geçip oturduğunda hem maraton tribünündeki taraftarlardan, hem de konuk Galatasaraylılardan övgü aldı. Ama Fenerbahçeliler, bu Galatasaray maçına çok önem verdiklerinden sahaya odaklandılar mazbata sloganları dönem dönem atıldı. Yine de devre arasında ve maç öncesi çoğu kulüp üyesi olan binlerce seyirci İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için kuyruğa girdi.

Görüldüğü üzere, İmamoğlu’nun maçlara gelmesinden histerik biçimde rahatsız olan Nagehan Alçı ve Fatih Tezcan’ın ortaya koydukları komplo teorileri çöktü. İnsanlar sokakta yapamadıklarını yaptılar, statta deşarj olup meramlarını anlattılar.

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Arif Kızılyalın’ın yazısı