Arif Kızılyalın: Hangi takımı tutarsanız tutun ölçüyü kaçırmayın siyasi arkadaşlar!

Bir önceki haftanın gündemini, Bakanların, milletvekillerinin, yerel siyasetçilerin spora, özellikle futbola müdahale ettiği iddiaları meşgul etmişti.

Özellikle de Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Trabzonspor maçlarını “fanatik taraftar” görüntüsüyle izlemesi, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan’ın, “Bu sezon şampiyon olacağız..” demeci ile AKP Trabzon milletvekillerinin, şampiyonluk meşalesini yakışı gündeme damgasını vurmuştu…

Reklam

Elbette koca koca bakanların, milletvekillerinin, yerel politikacının, futbolu yönetenlere, “Şu takımı kolla..” direktifi vermesi düşünülemez bile, ama siz, tüm Türkiye’yi yöneten pozisyonlardaysanız, hele Bakansanız sıradan bir taraftar gibi davranamaz, TV mikrofonu uzatıldığında, aklınıza geleni söyleyemezsiniz.

Ha, “Kime ne.. İstediğimi yaparım, istediğimi de söylerim” diyebilirsiniz. İşte o zaman, ilk maçta Fenerbahçe tribünlerinin, “Damat istifa..” sloganlarıyla muhatap olursunuz.

O yüzden, hangi takımı tutarsanız tutun eğer camialarınıza zarar vermek istemiyorsanız, ölçüyü kaçırmayın değerli siyasetçi arkadaşlar!

Reklam

Arif Kızılyalın’ın yazısı