Arif Kızılyalın: Hakemler son günlerde gerçekten şirazeyi kaçırdı

Bu arada hakemler son günlerde gerçekten şirazeyi kaçırdılar. Herkesin canı yanıyor. Hakem kararlarında tutarsızlık var. VAR odası hepten dağıtmış. Hakem hocası Uilenberg bile “Ne oluyor, bu ne çifte standart” demiş. Hollandalı’nın sözlerini tercüme eden kardeş MHK Başkanı Serdar Tatlı’ya konuyu bire bir aktardı mı bilinmez, ama hakemler kendisini toplamazsa yukarıdaki kavgaların misli mislisini yaşarız önümüzdeki günlerde.
SON HABERLER
Gıda bilgisi temel eğitimdir
Okullar, 12 yıl zorunlu eğitim sürecinde çocuklara gıda ve yemek pişirme bilgisi verme konusunda önemli bir araç olabilir, olmalı. Gençler bunu ister kendi vücutları için kullansın isterse kariyer yolu olarak seçsin.
Araştırma: Toplumda mutsuzluk arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020’ye ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın sonuçlarını yayınladı.
Boğaziçili yazar ve sanatçılardan ‘kayyım rektör’e karşı bildiri
Aralarında Alper Canıgüz, Aylin Aslım, Ayşe Tütüncü, Başar Başarır, Karin Karakaşlı ve Pelin Batu’nun da bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi mezunu yazar ve sanatçılar, ‘kayyım rektör’e karşı dayanışma bildirisi yayınladı.
Baraj doluluğu yüzde 50’ye yaklaştı: 2021’deki yağışlar miktarı iki kat artırdı
İstanbul’da son haftalarda önce yağmur, ardından kar yağışının görülmesinin ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 50’ye yaklaştı.
Kadıköy Belediyesi’nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük maaş 5 bin 275 lira
Kadıköy Belediyesi, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası’yla iş sözleşmesi imzalandığını duyurdu.