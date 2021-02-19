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Yaramazlara biraz batar!

Arif Kızılyalın: Hakemler son günlerde gerçekten şirazeyi kaçırdı

Bu arada hakemler son günlerde gerçekten şirazeyi kaçırdılar. Herkesin canı yanıyor. Hakem kararlarında tutarsızlık var. VAR odası hepten dağıtmış. Hakem hocası Uilenberg bile “Ne oluyor, bu ne çifte standart” demiş. Hollandalı’nın sözlerini tercüme eden kardeş MHK Başkanı Serdar Tatlı’ya konuyu bire bir aktardı mı bilinmez, ama hakemler kendisini toplamazsa yukarıdaki kavgaların misli mislisini yaşarız önümüzdeki günlerde.

Arif Kızılyalın’ın yazısı

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