Arif Kızılyalın: Fikret Orman gerçekten arkasında büyük bir enkaz bırakarak gidiyor

Öncelikle şunu belirtmekte yarar var ki, Orman’ın göreve geldiği 2012 yılında Siyah-Beyazlı kulübün Türk Lirası bazında borcu 430 milyon civarındaydı ve yönetilebilir bir yapıdaydı. Şimdi ise bu rakam Divan Kurulu kayıtlarına göre 2.6 milyar; camia bir de 950 milyon teminattan söz ediyor. Topladığınız zaman borç 3.5 milyar. Elbette, -istifası beklenen- yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile takımdaki yerli oyuncuların, hatta düşük maaşlı personel haricinden profesyonel çalışanların iki ila sekiz aydır maaş alamadığı iddiaları da düşünülürse vay haline kulübün!

Bu bağlamda, Fikret Orman, gerçekten arkasında büyük bir enkaz bırakarak gidiyor.

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Arif Kızılyalın’ın yazısı