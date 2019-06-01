Diken

Yaramazlara biraz batar!

Arif Kızılyalın: Birileri ‘seçin’ diyecek, birileri Nihat Bey’in listesini seçecek

Türkiye Futbol Federasyonu seçimi var bugün Ankara’da. TFF’yi 4 yıl boyunca idare edecek kadrolar işbaşına gelecek. Tahminen 300’e yakın delege oy kullanacak. Şu an Nihat Özdemir’le birlikte 5 aday adayı var. Gel gelelim Nihat Bey dışındaki 4 adayın yeterlilik imzası olan 59 rakamını bulup, Divan’a dilekçe vermesi mümkün değil. 
Sözün özü tek adaylı bir yarış… 
Birileri “seçin” diyecek, birileri Nihat Bey’in listesini seçecek. 
Geçenlerde bir Süper Lig kulüp başkanıyla sohbet ediyorduk, ağzından kaçırdı, “En sonseçim gibi seçim 2006’da oldu, kazananson sandıkta belirlendi, şimdiki başka birşey” diye… 

Arif Kızılyalın’ın yazısı

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