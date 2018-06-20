Arif Kızılyalın: 24 Haziran’daki olası değişim, ‘AKP-zede’ sporu hareketlendirecek gibi duruyor

Aslında biz Başbakan’dan ve Cumhurbaşkanı’ndan yüzmede, atletizmde, krosta, masa tenisinde kazanılan madalyalardan söz etmesini bekledik, ama sessiz kaldılar.

Çünkü biliyorlar ki 16 yıllık AKP iktidarının yanlış spor politikası nedeniyle Türkiye’deki tüm altyapılar topu attı. Atletizmde Afrika, Küba, Jamaika, masa tenisinde Çin, yüzmede Ukrayna, eskrimde Avrupa’ya bağımlıyız, madalyalar da transfer sporculardan geliyor.

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24 Haziran seçimi ne getirir bilinmez ama olası bir değişim, ‘AKP-zede’ sporu bir hayli hareketlendirecek gibi duruyor.

Arif Kızılyalın’ın yazısı