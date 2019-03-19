Ariana Grande ‘Sweetener’ turnesinin ilk konserinde eski sevgilisini andı

ABD’li şarkıcı Ariana Grande, geçen yıl ağustos ayında piyasaya sürülen dördüncü albümü ‘Sweetener’in adını taşıyan dünya turnesini New York eyaletinin başkenti Albany’de başlattı.

Fotoğraf: Reuters

Sekiz ay sürecek dördüncü turnesinin ilk konserini veren ünlü şarkıcı, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölen eski sevgilisi hip hop şarkıcısı Mac Miller’ı andı. Binlerce kişinin doldurduğu Times Union Center’daki sahne şovu öncesinde geçen yıl 26 yaşında ölen Miller’ın ‘Dang’ adlı şarkısı çalındı.

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Turne programı için hazırladığı 31 şarkıyı seslendiren 25 yaşındaki şarkıcı şarkılarıyla olduğu kadar dans şovlarıyla da hayranlarından tam not aldı.

‘Raindrops’ şarkısıyla konserini başlatan şarkıcı Sweetener albümünde yer alanlar dışındaki şarkıları da seslendirdi. 90 dakikalık konser sırasında kendisini izleyen kalabalıkla fazla diyalog kurmayan Grande, sonrasında sosyal medya hesapları aracılığıyla hayranlarına teşekkür etti.

Grande, 2017 yılında Britanya’nın Manchester kentindeki konseri sonrasında düzenlenen, 22 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrasında depresyona girmiş, o zorulu süreç sonrasında Sweetener albümünü hazırlamıştı.

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