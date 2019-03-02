AREA: Ankara’da Yavaş beş puan önde

AREA araştırma şirketinin Ankara genelinde yaptığı ankete göre CHP’nin belediye başkanı adayı Mansur Yavaş, AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki’ye göre beş puan önde gidiyor.

Yeniçağ’dan Ahmet Takan’ın yazısında sonuçları paylaşılan ankete göre Yavaş, Ankara’da oyların yüzde 43.4’ünü, Özhaseki ise yüzde 38.6’sını alacak.

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8-24 Şubat tarihleri arasında yapılan anketin Ankara seçmeninin yüzde 86.7’sine karşılık geldiği belirtildi. Araştırmanın yüzde 95 güven aralığına sahip olduğu kaydedildi.

Araştırma Ankara’nın metropol ilçeleri, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ ve Gölbaşı’nda yapıldı. Katılımcılara hangi partiye oy verecekleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 15.2’sinin ‘kararsızlardan’ ve anketteki soruya ‘Hiçbiri’ yanıtını verenlerden oluştuğu belirtildi. ‘Kararsızlar’ ile ‘Hiçbiri diyenler’ ararsında nasıl bir dağılım olduğu açıklanmadı. Katılımcıların yüzde 2.8’inin diğer partilere oy vereceği kaydedildi.

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Ankara’nın ilçelerine göre 2014 seçimlerindeki sonuçlarla (CHP oyları ile AKP ve MHP oylarının toplamı) karşılaştırmalı olarak verilen anket sonuçları ise şöyle:

* Çankaya’da CHP-İYİ Parti yüzde 72.8 (2014 – CHP 72.5), AKP-MHP yüzde 24.3 (2014 – 25.0)

* Keçiören’de CHP-İYİ Parti yüzde 47.1 (2014 – CHP 36.6) AKP-MHP yüzde 49.6 (2014 – 58.4)

* Yenimahalle’de CHP-İYİ Parti yüzde 58.1 (2014 – CHP 51.4), AKP-MHP yüzde 39.2 (2014 – 45.6)

* Mamak’ta CHP-İYİ Parti yüzde 46.3 (2014 – CHP 43.7), AKP-MHP yüzde 49.4 (2014 – 53.3)

* Etimesgut’ta CHP-İYİ Parti yüzde 52.7 (2014 – CHP 45.5), AKP-MHP yüzde 43.1 (2014 – 51.4)

* Sincan’da CHP-İYİ Parti yüzde 39.4 (2014 – CHP 25.6), AKP-MHP yüzde 58.9 (2014 – 70.7)

* Altındağ’da CHP-İYİ Parti yüzde 42.1 (2014 – CHP 30.2), AKP-MHP yüzde 55.9 (2014 – 66.0)

* Gölbaşı’nda CHP-İYİ Parti yüzde 47.6 (2014 – CHP 35.2), AKP-MHP yüzde 47.4 (2014 – 61.5)