Ardında eski patronunun tacizini anlatan not bırakarak intihar etti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, oturduğu dairenin balkonunda çamaşır ipini boğazına bağlayıp kendisini boşluğa bırakarak intihar eden Şengül K.’nin, bıraktığı notta eski patronu tarafından tacizine uğradığını yazdığı belirtildi. Şengül K.’nin çocukları, annelerinin ölümüne neden olduğunu iddia ettikleri H.Y.’den şikayetçi oldu.

Fotoğraf: DHA

Olay, salı günü saat 03:00 sıralarında Çiğli’deki Atatürk Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak çamaşır ipini boynuna bağladı, ardından da kendisini üçüncü kattan boşluğa bıraktı.

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Şengül K.’yi balkonda asılı gören apartman sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Şengül K.’yi gören yakınları sinir krizi geçirirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Şengül K.’yi asılı olduğu yerden indirirdi.

Evli ve üç çocuk annesi Şengül K.’nin, intihardan önce bir not bıraktığı ortaya çıktı. Notta Şengül K.’nin gelinlikçide çalıştığı dönemlerde, patronu H.Y.’nin kendisine arkadaşlık teklifinde bulunduğunu, teklifi reddedip işten ayrılarak kendi gelinlikçi dükkanını açtığını, ancak H.Y.’nin kendisini telefonla ve iki kişi aracılığıyla rahatsız etmeye devam ettiğini yazdığı belirtildi.

Notta ayrıca, H.Y.’nin telefonla kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini yazdığı ifade edildi. Şengül K.’nin çocukları, H.Y.’den şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.