Ardern’den Büyükerşen’e teşekkür mektubu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e bir mektup göndererek teşekkür etti.

Büyükerşen, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 50 kişinin camide öldürülmesi sonrası gösterdiği dayanışmayla tüm dünyada övgü alan Ardern’e bir mektup göndererek teşekkür etmişti.

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Cumhuriyet’ten Arif Anbar’ın haberine göre, Ardern Büyükerşen’in mektubuna bir mektupla yanıt verdi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Düşüncelerim, sevdiklerini kaybeden ve şu an anlatılmaz şekilde büyük bir acı ve keder yaşayan ailelere yöneliktir. Bu acıyı ortadan kaldıramasam da, pek çok Yeni Zelandalı gibi Müslüman topluluğa sevgilerimi ve onlara destek olmak için elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum. Amacım, etkilenen insanların ihtiyaç duydukları ilgi ve desteği sadece şimdi değil, gelecek aylarda ve yıllarda da aynı şekilde sağlamaktır.

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Bu trajik bir zaman ve Yeni Zelanda’nın tümü bu etkiyi hissediyor. Bir millet olarak, daha önce yaşamadığımız bir acı ve öfke ile boğuşurken, topluluk etkinliklerinde, sosyal medyada ve ülkenin dört bir yanındaki insanlar tarafından gösterilen şefkat ve insaniyet bize bir millet olduğumuzu gösteriyor. İleride, hepimizin korumak için çok çalışacağımız değerlerin olduğunu biliyorum. İletişimde bulunduğunuz için teşekkür ederim.”