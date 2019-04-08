Ardan Zentürk: Siyasete FETÖMETRE şarttır

Siyasete FETÖMETRE şarttır…

Testi kırılmadan uyardık: Millet, FETÖ ile mücadelenin TSK, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile sınırlı kaldığına, özellikle siyasetin (hangi parti olursa olsun)FETÖ’den temizlenmediğine, sivil bürokrasinin de ihanet zamanını bekleyen, güvenilmez kriptolarla dolu olduğuna inanıyor . Bu güçlü bir duruş, yarının siyasetini de bu duruş belirleyecek. ¹

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Görülüyor ki, belirliyor. Siyasetin FETÖ’den arındırılması birinci hedeftir. Bunu yapmayan, yapamayan parti, tarihin çöp tenekesine gidecektir, adı ne olursa olsun…

Bir şehit eşi ve anası olarak Nihal Olçok’un çığlığında sembolleşen milletin asil duruşunu görmek zorundasınız.

Bir devlet, düşmanıyla iç içe yaşayamaz!.. Hukuk, ihanetin savunma mevzii olamaz!..

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Ardan Zentürk’ün yazısı