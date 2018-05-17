Ardan Zentürk: FETÖMETRE elinin altında, uygularsın, milletin önüne tertemiz bir listeyle çıkarsın

“Cumhur ittifakı” Amerikan emperyalizminin proje örgütleri FETÖ ve PKK’ya karşı “beka mücadelesinin ana omurgasını” oluşturuyor, bu nedenle, AK Parti ve MHP listelerinde bir tek “kripto” sızmaya bile milletin tahammülü yoktur!..(Diğer partileri de izleyeceğiz kuşkusuz ama onların zaten bu iki örgütle mücadele konusunda ortaya koydukları bir plan yok, kripto sızma görürsek şaşırmayız, ilan ederiz, o kadar.)

15 Temmuz ihanetinden sonra ortaya çıkan tablo, en yakınımızdakilere bile tam güven duymadan yürümemiz gereken uzun yolculuğumuz olduğunu gösteriyor. En güvendiğin adam henüz ortaya çıkmamış bir kripto ise ne yapacaksın?.. Devletin istihbarat kurumları orada, TSK’da uygulanan ve garantili sonuçları ortada FETÖMETRE elinin altında, uygularsın, milletin önüne tertemiz bir listeyle çıkarsın.

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Derin kaygı duyuyorum: Erdoğan kendi siyasi yaşamının geleceğini de yakından ilgilendiren hayati bir konuda yine yalnız kalmış gibi görünüyor…

Ardan Zentürk’ün yazısı