Ardan Zentürk: Vatandaş soruyor, ‘Tarihin en büyük ihanet şebekesi, siyasete sızmadı mı?’

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Eğer, siyasi partiler, seçim sürecinde mevcut kadrolarında “radikal değişiklikler” yapmaz, özellikle Anadolu-Trakya coğrafyasında vatandaşın rahatsızlığını açıklıkla dile getirmeye başladığı bazı yerel teşkilat üyelerini de bu süreçte bir kenara çekmezlerse, bu soru güçlenir ve giderek siyasetin önünde çok ciddi bir engel oluşturur…

Siyaset, 15 Temmuz saldırısı sonrasında meclis aritmetiğini istikrar için korumak, teşkilatlarda da büyük çalkantılara yol açmamak gibi günün koşullarında “akılcı” bulunabilecek bir rota tutturmuş olabilir, ama bu yol “sürdürülemez” bir yoldur, mutlaka toplum “siyasetin temizliği” konusunda ikna edilmelidir.

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Vatandaş, açıkça soruyor: Bu devletin kılcal damarlarına kadar sızmış tarihin en büyük ihanet şebekesi, siyasete sızmadı mı?..

Bu sorunun yanıtını, “biz gerekeni yaptık, temizledik” sözleriyle bir yere kadar verebilirsiniz, toplum, FETÖ ile mücadelede kararlılığını 2013 öncesinde de göstermiş, bu örgütle iltisaklı ve irtibatlı olmadığını çok iyi bildiği isimleri, bir seçim listesinde görmeden, onları Meclis’e taşımadan asla tatmin olmaz!..

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Ardan Zentürk’ün yazısı