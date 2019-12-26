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Yaramazlara biraz batar!

Ardan Zentürk: Türkiye-Tunus ittifakı, Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere net bir yanıt

Türkiye, Osmanlı sonrasında İtalya ve Fransa’nın hakim olduğu eski coğrafyasında yeniden belirleyici adımlar atıyor. Yakında Fransa ve İtalya tarafından desteklenen ne kadar eski Arap siyasetçi varsa, Türkiye’yi suçlayan açıklamalarla ortalığa döküleceklerdir. 

Türkiye-Tunus ittifakı ise Arap Birliği’ni kontrol altında tutan, Amerikan emperyalizminin şemsiyesi altında Siyonist kumpasların destekçisi haline gelen Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere net bir yanıttır…

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Arap dünyası, emperyalizmin ajanı rejimlerle Kays Said gibi milletinin seçtiği bağımsızlıkçı yeni nesil devlet adamları arasındaki mücadeleye tanıklık edecek, bu kaçınılmazdır.

Ardan Zentürk’ün yazısı

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