Ardan Zentürk: Türkiye, Libya’da ABD ve Rusya’nın ortak saldırısına uğrayabilir

Türkiye-Libya Deniz Sınırı Anlaşması ile alt-üst olan bölgesel denge, Türk askerinin Libya’nın meşru hükümetine destek amacıyla 100 yıllık bir aradan sonra o topraklara ayak basmasıyla zaten çok farklı bir zemine oturmuştu.

Akdeniz’in geleceği açısından tarihi önemde bu gelişme yaşanırken gelen bir buluşma haberi önemli.

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Rusya’nın gayrıresmi savaş birliği Wagner’in yöneticisi Dmitry Utkin ile BAE’deki paralı asker ordusu Frontier’in sahibi Erik Prince’in biraraya gelmesi ve Libya ile Mozambik’teki çatışmalara dönük işbirliği araması Türkiye için alarm zilidir.

Ardan Zentürk’ün yazısı