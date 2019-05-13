Ardan Zentürk: Siyonist lobi açısından kabus senaryosu seçimin yenilenmemesiydi

Pişmiş aşa su katmak istemem, ama yine, kitabın ortasından konuşacağım: Erdoğan’ın orta vadeli siyasi çıkarları İstanbul seçimine itiraz etmemekten geçiyordu.

Kurt politikacı, hükümet etme gücüyle İBB Meclisi’ndeki AK Parti çoğunluğu sayesinde İmamoğlu’nu iki yıl gibi kısa bir süre içinde başarısızlık öyküsüne çevireceğini çok iyi biliyordu. “Topal ördek” açıklaması bu stratejinin sonucudur.

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Bunu yapabilir, önümüzdeki 10 yılın siyasetini de belirleyerek yolunda yürüyebilirdi.

Ankara seçim sonucuna yapılan itiraz sonuç vermedi, kabullendi, Antalya başta, AK Parti’nin önem verdiği büyük şehirlerde devir teslim törenleri tamamlandı.

Gelişme,“seçimi kaybetse de koltuğu bırakmaz” sloganıyla üzerine yürüyen emperyalist-siyonist lobi karşısında belirgin asimetrik üstünlük demekti.

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Ardan Zentürk’ün yazısı