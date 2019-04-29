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Yaramazlara biraz batar!

Ardan Zentürk: Sayın Erdoğan, sırtınızı dayayacağınız kesim emek kesimidir

Sayın Erdoğan…

Beka mücadelesinde sırtınızı dayayacağınız kesim, emperyal ekonomistlerin laflarını papağan gibi tekrarlayanlar değil, emek kesimidir.

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Çıkın, Türkiye’nin karşılaştığı sorunları net olarak anlatın, ne tür bir fedakarlıkla bu kurtuluş savaşını vereceğimizi kitlelere aktarın… 

Unutmayın, Mustafa Kemalkurtuluş mücadelesine başlarken, millete üç öküz vaat etmedi, aksine, iki öküzünden birini bana vereceksin, şu nedenle dedi, millet de kapı gibi arkasında durdu… 

Kuşkusuz, yola sosyal adaletten başlamak, hakça bölüşülmeyen milli servetin servet olmadığını anlatmak esastır. 

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Türkiye, bankalardaki mevduatın yüzde 55’ine sahip yüzde 1’in tercihleriyle yürüyemez, BEKA DOKTRİNİ ekonomiden başlamalıdır.

Beka mücadelesi, parasını Dolar’a çevirip üzerine yatanlar ile değil, üretimin tüm alanlarında fedakarlıklarını koruyan, finans oligarşisinin ezdiği sanayiciler/yatırımcılar ve emek kesimi ile omuz omuza verilir. NOKTA.

Ardan Zentürk’ün yazısı

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