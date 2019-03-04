Ardan Zentürk: Rusya Esed’i sülalesiyle Moskova’ya çeksin

Suriye diye bir devlet yok!.. Anlaşıldı, Rusya ile birlikte yeniden kuracağız… Rusya’nın yapacağı aslında basittir, Esed’i sülalesiyle Moskova’ya çekmek, sonrasında da karşımıza Faruk el Şara gibi hepimizin kabul edebileceği makul bir Baas liderini çıkarmak. (Rusya’nın Şara’yı muhtemel İran saldırısına karşı Himeymim üssüne taşıyıp güvenliğini sağlaması önemlidir.)

Faruk el Şara’nın yanında yer alacak Nusayri toplum lideri Abdülaziz el Hayyer (halen tutuklu) ile ılımlı muhalif kanattan Muaz el Hatib, Türkmen lider Samir Hafez ve PKK’ya karşı Suriye Kürtleri’nin meşru sesi Kürt lider Abdülbasit el Seyda… Erdoğan ve Putin, bu isimlerle sorunu çözer. Emperyalizmin 10 yıllık savaş planına darbe olur, İran-İsrail ‘kayıkçı kavgalı’ ittifakının bölgesel planlarını çökertir. Toprak bütünlüğü Türkiye-Rusya garantörlüğünde, demokratik-laik Suriye’nin inşası için çalışmanın zamanıdır.

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Ardan Zentürk’ün yazısı