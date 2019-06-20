Ardan Zentürk: NATO üyeliği milli bekamız için tehdit oluşturuyor

Ana savaş alanı Doğu Akdeniz’dir. Irak-Suriye hattında emperyalizmin vekilleri ile mücadele ederiz ama Akdeniz’de onların donanmalarını karşımızda bulacağız.

AB Komisyonu’nun Rum-Yunan ikilisinin baskısıyla Türkiye’nin kıta sahanlığında yaptığı araştırma ve sondaj faaliyetlerini ‘yasa dışı’ ilan etmesi önemlidir.

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Neden, Münhasır Ekonomik Bölge ilanı hala yapılmıyor anlamak mümkün değil.

Eğer bir lobi, Dışişleri’nin bünyesine sızıp, Türkiye’yi, yasadışı faaliyet yürüten, Doğu Akdeniz’de zorbalık sergileyen bir devlet haline getiriyorsa, çalışmalarını her zaman takdirle izlediğim Mevlüt Çavuşoğlu’nun (1) sırtına yönelmiş bıçağa dikkat etmesi gerektiğine inanırım.

MEB’i ilan edin, TSK, ‘diplomasinin bıraktığı boşluğu uzun süre dolduramam’ mesajı veriyor, daha ne desinler…

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NATO’nun darbecileri nasıl koruduğunu, PKK’yı da düzenli olarak nasıl silahlandırdığını görüyor.

Artık bir gerçeği birinin söylemesi gerekiyor: NATO ÜYELİĞİ, MİLLİ BEKAMIZ İÇİN TEHDİT OLUŞTURMAKTADIR.

Ardan Zentürk’ün yazısı