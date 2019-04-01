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Yaramazlara biraz batar!

Ardan Zentürk: Maçoğlu’nu da selamlıyorum

Bu sonuçlardan sonra HDP’nin kurmayları ya, Kandil bağlantılı parti görünümünü sürdürüp yok olacaklar, ya da Türk demokrasisi açısından yıllardır kendilerinden beklenilen“PKK terörünü dışlıyor ve terörün her türlüsüne karşı çıkıyoruz” diyerek Kürt halkının siyasi temsilciliğine soyunacaklardır. 

Görevlendirilmiş kamu yetkilisinin Diyarbakır’a kısa zamanda kazandırdığı tüm o hizmetler ortada dururken, yeni seçilen HDP’li kadronun yeniden ideolojik belediyeciliğe yönelmesi mümkün mü, kağıt üstünde hayır, yönelirse, bu kez halkın devletten kayyum isteyeceği açıktır. 

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PKK’yı Amerikan desteğinde tutmaya çalıştığı mevzilere gömmüş Türkiye, siyasi olarak da gömme yolunda ilerliyor…

Bu denklemde Tunceli’de seçimi kazanan Türkiye Komünist Partisi adayı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu da selamlıyorum. HDP’den gelen “çekil” tehditlerini dinlemedi, Ovacık’ta sergilediği halkın hizmetkarı siyaseti Tunceli’ye taşımayı başardı. 

Maçoğlu’nun arkasına silah almış bir siyasete karşı sergilediği bu tutum önemlidir, Türkiye, bu genç sol siyasetçiye sahip çıkmalıdır. 

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Ardan Zentürk’ün yazısı

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