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Yaramazlara biraz batar!

Ardan Zentürk: Laikliği korumak, FETÖ’nün boşalttığı yerleri METÖ dolduruyorsa aynı şekilde mücadele etmektir

Laikliği korumak; 

Amerikan emperyalizminin 1 Dolar’lık askerleri, ılımlı İslam safsatasıyla laikliği yıkmaya çalışırken direnmektir, ATM kuyruğuna girmek değildir… 

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Laiklik ve demokrasi düşmanlarının tankının önüne yatmaktır, o tankları alkışlamak değil… 

FETÖ ile mücadelede kapı gibi durmaktır, “kontrollü darbe” laflarıyla Amerika’nın imamına sahip çıkmak değil… 

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FETÖ’nün boşalttığı yerleri METÖ dolduruyorsa aynı şekilde mücadele etmektir.

Amerika, İngiltere, Almanya’nın kuklası olmuş cemaat liderlerini tanımak, emperyalizme muhafazakarlık (!) hizmeti veren vakıfları bilmek, METASTAZ yapanı tespit etmektir. 

Tabandaki ibadete tabii ki sözümüz olmaz, ortadaki ticaretin siyasetle birleştiğinde tepede ihanete döndüğünü biliyoruz, adı, kimliği kim olursa olsun, artık izin veremeyiz.

Ardan Zentürk’ün yazısı

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