Ardan Zentürk: Katolik ile Ortodoks kiliselerinin ‘saldırgan Evanjelik hareketle’ mücadelesini izleyeceğiz

Amerikan toplumunun yüzde 49’unu Evanjelikler, yüzde 23’ünü de Katolikler oluşturuyor, Trump’ın Meksika sınırına duvar örmesinin ana nedeni, güneyden gelen Katolik nüfusunun zamanla bu dengeyi bozma potansiyeli…
Benzer şekilde, Vatikan, dünyada en güçlü olduğu coğrafyada, Latin Amerika’da Evanjelik kilisesinin artan ağırlığından rahatsız. Zaten, Papa 1. Francis’in Arjantinli olması kilisenin bu coğrafyaya verdiği önemi göstermesi açısından önemli.
Vatikan, Trump’ın Kudüs kararının karşısında durdu. Özellikle, Evanjelik radikal Hıristiyan Amerikan yönetiminin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul eden kararından sonra Şubat 2018’de gerçekleşen Erdoğan-Papa 1. Francis görüşmesi tarihi önemdedir.
Katolik Vatikan ile Ortodoks Doğu kiliselerinin “saldırgan Evanjelik hareketle” mücadelesini izleyeceğiz, gelecek süprizlerle yüklü geliyor, bu belli oldu…