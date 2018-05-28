Ardan Zentürk: İnsanlığın geleceği için faiz ortadan kaldırılmalıdır

Günümüz dünyasında eşitliği hedefleyen her insanın, dini inancı ne olursa olsun, ana amacı, tabii ki, faiz denilen sömürü aracının ortadan kaldırılması olmalıdır…

Her kim, faiz tartışmalarına dini hassasiyetleri sokuşturarak işi boğmak, tartışmayı esas hedefinden saptırmaya çalışıyorsa, bilin ki, “faizci sömürü sisteminin bekçi köpeği, bir alçaktır…”

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Tartışmanın dini hassasiyetler kadar insanlığa karşı duyulan ortak sorumluluk boyutu vardır, örneğin, bu satırların yazarı, Erdoğan’a göre daha seküler bir kişidir ama, “faizsiz bir dünya ekonomik düzeni” konusunda belki daha sert duruş sergilemektedir.

Bakıyorum, Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ve bu kurum üzerinden küresel finans oligarşisinin zorladığı faiz oranlarına karşı çıkması, iç ve dış belirli mihraklar tarafından “dini şartlanması yüksek bir siyasetçinin çıkışları” olarak değerlendiriliyor, yani faize karşı olmak, neredeyse DAEŞ’li olmak gibi bi’şey olarak gösteriliyor, geçiniz…

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Önce de söyledim, tekrarlıyorum:1- Merkez Bankası bağımsızlığı emperyalist bir palavradır, 2- İnsanlığın geleceği için faiz ortadan kaldırılmalıdır.

Ardan Zentürk’ün yazısı