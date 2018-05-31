Ardan Zentürk: Gazi kalkıp gelse, seni asardı Kemal!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yattığı yerden kalkıp gelse, bak, yüzüne karşı söylüyorum, seni, o Tandoğan Meydanı’nda ibret-i alem için asardı, kimsenin de çıtı çıkmazdı, bil…

Sakın… Ama sakın, “ben cumhuriyetin kurucusu partinin genel başkanıyım, yolumuz Atatürk’ün çağdaşlık yoludur, altı okumuz bu milletin yoludur” falan gibi laflar geveleme orada-burada…

Reklam

Yüzüne karşı söylüyorum, sen, siyasi öyküsü kaset şaibeleriyle dolu, açık bir emperyalist işbirlikçisisin…

Hep söyledim, uyardım, ama bu kez daha anlayabilecekleri bir dilden isyan ediyorum, İzmir Marşı çalındığında tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen o CHP tabanının “Atatürkçüyüm” diyen insanları seni ve işbirlikçi kadronu Mustafa Kemal’in makam katında hala tutuyorlar ya, “yuh olsun” onlara da!..

Reklam

Ardan Zentürk’ün yazısı