Ardan Zentürk: FETÖMETRE’nin sivil bürokraside devreye girmesi gerektiğini söylüyorum, siyasetten ‘çıt’ yok

Haftalardır, TSK ve jandarma bünyesinde çok olumlu sonuç veren FETÖMETRE’nin sivil bürokraside de devreye girmesi gerektiğini söylüyorum, siyasetten “çıt” yok…

Aklı başında herkes, FETÖ’nün mağduriyet edebiyatına karşı, haklarında takipsizlik kararı alınmış, hiçbir adli-idari soruşturması olmayan isimlerin neden görevlerine iade edilmediklerini sorguluyor, ilgili makamlar “oturan boğa”, hareket, sıfır..

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O zaman şöyle düşünüyoruz haklı olarak: Siyaset ve sivil bürokrasinin kripto FETÖ unsurları, mağdur edebiyatının güçlenmesini istiyor, bu arada kendilerini de FETÖMETRE’den uzak tutmaya çalışıyor, haksız mıyız?

Kısa ve net bir soru: Bir devlet “şaibe” üzerinde yaşayabilir mi?

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Hayır!..

O zaman derlenip toparlanma zamanıdır, geç kalıyoruz.

Ardan Zentürk’ün yazısı