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Yaramazlara biraz batar!

Ardan Zentürk: Erdoğan’ın tarihi kimlik taşıyan kararlı duruşu

Emperyalist-siyonist ittifakın 17-25 Aralık 2013 günü başlayan ve 15 Temmuz 2016 işgal amaçlı darbe saldırısıyla zirve yapan saldırısı, Wesley Clark’ın aktardığı o anının devamıdır.

Erdoğan’ın şimdiden tarihi kimlik taşıyan kararlı duruşu, Bahçeli’nin Cumhur İttifakı zemininde sağladığı çok anlamlı ve yerinde destek, milletin emperyalist saldırı karşısındaki kararlılığı tahminlerin ötesinde büyük bir oyunu bozdu. 

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Önce devletimizi açık söylemek gerekirse, ipten aldık, sonra infaz için kapımıza dayanmış tüm güçleri tek tek püskürtmeye başladık.

Ardan Zentürk’ün yazısı

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Akşener: İstanbullu, beyefendinin şahsında parlamenter sistem için de irade koyacak

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Haliç Kongre Merkezi’nde İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıldönümü kutladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener, 23 Haziran seçimini ve İmamoğlu’nu kast ederek, ‘destan yazan İstanbullu’nun, beyefendinin şahsında parlamenter sisteme geçiş için de aynı iradeyi koyacağını’ söyledi.

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