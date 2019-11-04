Ardan Zentürk: Erdoğan’ın tarihi kimlik taşıyan kararlı duruşu

Emperyalist-siyonist ittifakın 17-25 Aralık 2013 günü başlayan ve 15 Temmuz 2016 işgal amaçlı darbe saldırısıyla zirve yapan saldırısı, Wesley Clark’ın aktardığı o anının devamıdır.
Erdoğan’ın şimdiden tarihi kimlik taşıyan kararlı duruşu, Bahçeli’nin Cumhur İttifakı zemininde sağladığı çok anlamlı ve yerinde destek, milletin emperyalist saldırı karşısındaki kararlılığı tahminlerin ötesinde büyük bir oyunu bozdu.
Önce devletimizi açık söylemek gerekirse, ipten aldık, sonra infaz için kapımıza dayanmış tüm güçleri tek tek püskürtmeye başladık.