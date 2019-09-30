Ardan Zentürk: Emperyalizm bunların yanına AK Parti içinden unsurları taşımanın gayretinde

ABD’nin 15 Temmuz sonrasında bu topraklarda en güçsüz dönemini yaşadığını görüyoruz, çünkü elindeki bütün işbirlikçi unsurları aynı anda cepheye sürüyor.

İP’in milliyetçileriyle PKK’nın el sıkıştığı, CHP’nin etnik-dini lobilerin partisine dönüştüğü, Saadet Partisi ile emperyalist işbirlikçisi cemaatlerin yan yana dizildiği çok özel bir dönem bu.(Suni Atatürk tartışmalarıyla ‘kuvva cephesini’ bölemez, “katil devlet” laflarıyla emperyalistin gündemini millete zorlayamazsınız, bilin.)

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Tipik sembolü, Berlin’deki o ihanet masasına yan yana dizilenlerdir…

Emperyalizm bunların yanına, bir de AK Parti içinden siyasi unsurlar taşımanın gayretinde, izliyoruz.

Ardan Zentürk’ün yazısı