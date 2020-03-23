Ardan Zentürk: ‘Dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ sözü havada bir önermedir

“Dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözü havada bir önermedir, çünkü, ‘eskinin tüm güçleri yerli yerinde durmakta‘, hatta bu virüs belası atlatıldıktan sonra yeni ataklarını nasıl geliştireceklerinin planlarını yapmaktadırlar.

Karşımızdaki gerçek şudur: Devlet güçleniyor ve güçlü devletlerin paranın sahibi dev şirketler ile pazarlıkları yeni bir dünya sisteminin başlangıcını oluşturacak.

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Karşımıza yüksek ihtimal ‘hibrid’ (melez) bir sistem çıkacak. Yarım yüz yıldır yapılandırılan ‘küreselci’ sistemin bir bölümüyle ‘milliyetçi akımın’ taleplerinin bir yerde buluştuğu yere doğru ilerleyeceğiz. Bu iyimser tahmindir.

Ardan Zentürk’ün yazısı