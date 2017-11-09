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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ardan Zentürk: Biri İran’la savaştırılacak

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ABD-İsrail ittifakının bütün amacı, ‘birilerinin’, ortalığa dökülüp İran’ı hırpalaması… Astana Süreci’nden sonra Türkiye’den umudu kesmiş durumdalar, zaten bize yapmadıklarını da bırakmıyorlar. Belli ki umutları, yaklaşık 100 yıllık, ‘aile içi uzlaşmaya dayanan’ Suudi hanedan sistemini bir gecede yıkıp, dünyanın önüne ‘tek adam yönetimiyle’ çıkan Muhammed bin Salman’da…

İşin diğer yanında ise artık İsrail’in Arap dünyası içindeki doğal uzantısı haline gelmiş Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan var… Oluşturulan bu hatta, Sisi’nin de katılmasıyla, (yaptığı darbeyi destekleyenler Suud ve BAE’ydi, ağır borcu var) buyurun: İran’a karşı ‘Arap milliyetçi cephesi…’

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Ardan Zentürk’ün yazısı

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AB, Türkiye’ye mali yardımlarda değişikliğe gitti: Sadece adalet sistemi ve STK’lara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye’ye için öngörülen katılım öncesi mali yardımlarda değişikliğe gidileceğini, yardımların adalet sistemi ve sivil toplum kuruluşlarına (STK) aktarılacağını söyledi. Brüksel’de ekim ayı ortasında  düzenlenen AB liderler zirvesinde, üyelik müzakereleri kapsamında Türkiye’ye yapılması öngörülen mali yardımlarda kesintiye gidilmesinde uzlaşılmıştı. Türkiye’ye verilen mali desteğin, insan hakları performansına bağlı olarak kısıtlanması […]

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