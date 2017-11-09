Ardan Zentürk: Biri İran’la savaştırılacak

ABD-İsrail ittifakının bütün amacı, ‘birilerinin’, ortalığa dökülüp İran’ı hırpalaması… Astana Süreci’nden sonra Türkiye’den umudu kesmiş durumdalar, zaten bize yapmadıklarını da bırakmıyorlar. Belli ki umutları, yaklaşık 100 yıllık, ‘aile içi uzlaşmaya dayanan’ Suudi hanedan sistemini bir gecede yıkıp, dünyanın önüne ‘tek adam yönetimiyle’ çıkan Muhammed bin Salman’da…

İşin diğer yanında ise artık İsrail’in Arap dünyası içindeki doğal uzantısı haline gelmiş Birleşik Arap Emirlikleri’nin veliaht prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan var… Oluşturulan bu hatta, Sisi’nin de katılmasıyla, (yaptığı darbeyi destekleyenler Suud ve BAE’ydi, ağır borcu var) buyurun: İran’a karşı ‘Arap milliyetçi cephesi…’

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Ardan Zentürk’ün yazısı