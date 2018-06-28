Ardan Zentürk: AK Parti sarsıntı yaşıyor

AK Parti sarsıntı yaşıyor…AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’ın seçim sonrası coşkulu teşekkür mesajları yayınlaması, siyasi pragmatizm örneğinden başka bir anlam ifade etmez. Zafer, R.Tayyip Erdoğan’ındır. AK Parti’nin düşünmesi gereken Erdoğan’a oy vermiş 5 milyon seçmenin neden partiye oy vermediğidir. Yüzde 7’lik oy kaybıyla Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş bir partiden söz ediyoruz, kimse, Erdoğan’ın gölgesine sığınmaya kalkmasın. Seçmen, partideki herkeste FETÖ ile mücadelede “Erdoğan kararlılığını” aramaktadır. Testinin kırılacağını seçimden önce söylemiş bir AK Parti dostu olarak gelinen noktanın “başarı” olarak değerlendirilmesini endişeyle karşılarım.
SON HABERLER
AKP’li medyanın haberi: Bahçeli OHAL’in bitirilmesi ve bedelliye razı olmuş
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin OHAL’in kaldırılması ve bedelli askerlik uygulaması konusunda uzlaştığı öğrenildi.
Atay ve Şık’tan Yeni Şafak’a tepki: Bu daha başlangıç
HDP’den Meclis’e giren gazeteci Ahmet Şık ve oyuncu Barış Atay, kendilerini ‘hedef gösteren’ Yeni Şafak gazetesine Twitter’dan yanıt verdi.
Bilgi bakandan: Suriye’de ‘kontrole alınan bölge’den patates ithal edilmiş
Ekonomi bakanı Nihat Zeybekci, Suriye’den ithalat yapılmasının ardından patates fiyatlarının düştüğünü söyledi.
Kırıkkale’de yeni uygulama: Her düğünde bir polis görev yapacak
Kırıkkale’de her düğünde bir resmi ya da sivil polis memuru görevlendirilecek. Gerekçe ise ‘havaya ateş açanları engellemek.’
CHP’li Adıgüzel: Sandıklar açıldıkça farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ikinci tura kalacağını duyuran partisinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan’ın açıklama yaptığı sırada sandıkların henüz yüzde 5’inin açıldığını söyledi: “Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü.”