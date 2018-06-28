Ardan Zentürk: AK Parti sarsıntı yaşıyor

AK Parti sarsıntı yaşıyor…AK Parti Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş’ın seçim sonrası coşkulu teşekkür mesajları yayınlaması, siyasi pragmatizm örneğinden başka bir anlam ifade etmez. Zafer, R.Tayyip Erdoğan’ındır. AK Parti’nin düşünmesi gereken Erdoğan’a oy vermiş 5 milyon seçmenin neden partiye oy vermediğidir. Yüzde 7’lik oy kaybıyla Meclis’te çoğunluğu kaybetmiş bir partiden söz ediyoruz, kimse, Erdoğan’ın gölgesine sığınmaya kalkmasın. Seçmen, partideki herkeste FETÖ ile mücadelede “Erdoğan kararlılığını” aramaktadır. Testinin kırılacağını seçimden önce söylemiş bir AK Parti dostu olarak gelinen noktanın “başarı” olarak değerlendirilmesini endişeyle karşılarım.

Ardan Zentürk’ün yazısı