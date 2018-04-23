Ardan Zentürk: Adamına göre mi konuşup susacağız?

Böyle bir adam “tevbe” edecek, millet tarafından af edilip son günlerini köyünde yaşayacak öyle mi, geçiniz…

Yazıya tepki gösteren AKİT’teki meslektaşlara teşekkür ederim, çünkü FETÖ ile mücadele çifte standart kaldırmaz, doğru yolda, “ama”sız “fakat”sız yürümek zorundayız. Özellikle yapılanın cezasız kalması düşünülemez.

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Yazıyı Hasan Cemal yazsaydı ne yapardınız?..

Bu yazı, Prof.Kavakçı’yı hırpalama yazısı değildir, aksine bir hayal kırıklığından kaynaklanan yazıdır. FETÖ ile mücadelenin ana omurgasını oluşturan medya ve her konuda öne çıkan köşe yazarları, bu yazıya tepki geliştirmekte “denge kollayıcı” bir görüntü verdiler, bu olmaz!..

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Muhatabın kimliğine değil, fikrine ve ne yaptığına göre davranacağımız çok kritik bir dönemden geçiyoruz.

Emperyalizmin üzerimize saldığı proje örgütlere karşı duruşumuz beka mücadelemizin ana zeminidir. Asla uzlaşmayacağız!..

Kişiye göre muamele yapacak halimiz de yok.

–Yazmaz ya-aynı yazıyı Hasan Cemal gibi bir kalem döktürseydi(!) kopacak fırtınayı şimdiden tahmin edebiliyorum, bunu yapmayın.

Erdoğan-Bahçeli ikilisinin verdikleri amansız mücadeleye destek olmak mı istiyorsunuz, o zaman yanlışı söyleyin, dengelerin değil, doğru bildiği yolda kimseye borcu olmayan insan olarak yürüyün…

Başa dönüyorum: Adamına göre mi, konuşup, susacağız?..

Ardan Zentürk’ün yazısı