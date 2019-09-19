Ardan Zentürk: Adalet bakanı önemli işler yapıyor ama…

Yargının içindeki birkaç kriptonun manevralarına bakıp asla ensemi karartmam, bakarım, savcı Kurtuluş Tayanç Çalışır gibiler sistemin içinde varlıklarını koruyorlar mı…
FETÖ için Birleşmiş Milletler’den karar bekleyenlerin Yargıtay’a yükseltildiği bir dönemde, 17-25 Aralık öncesinden FETÖ ile mücadele etmiş ama nedense, bunun mükafatını oradan oraya gönderilmek ve tenzil-i rütbelerle yaşamış Çalışır gibi hukuk insanlarının vakur duruşudur, bu ülkeyi rahatlatan…
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün samimiyetle yürüttüğü büyük mücadeleyi ıskalayarak konuşacak değilim. Kararlı duruşu var. Önemli işler yapıyor.
Ama…
Devlet, son 25-30 yılda yargı, silahlı kuvvetler, hazine, maliye gibi “stratejik” kimlik taşıyan bürokrasisine giriş sınavlarının sorularının tamamının çalındığı gerçeğinden yola çıkarak hareket etmeli…