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Yaramazlara biraz batar!

Ardan Zentürk: Ablukacı tavır planın başlangıç noktası, Avrupa da buna ortak

Amerikan Kongresi’nin 29 Ekim günlü sözde Ermeni soykırımı kararı ve Barış Pınarı Harekatı için ablukacı tavır bu planın başlangıç noktalarıdır. 

“Erdoğan yargılanmalı” kampanyası,“Kobani terör devletinin” meşruiyet kılıfından başka bir anlam taşımıyor. 

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Avrupa projeye ortaktır. 

Tehlikeyi-şimdilik- 35 km. güneye ittik, “kanton planını” bozduk ama emperyalizm, kurumsal saldırgan güçtür ve asla vazgeçmeyecek.

Türkiye’yi kaybettiklerini biliyorlar. 

15 Temmuz yenilgisi sonrası anladılar. 

Önce şeytanlaştıracak, sonra da doğrudan “açık düşman” olarak hedef alacaklar. 

Ardan Zentürk’ün yazısı

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