Ardahanlılar depoyu Gürcistan’da dolduruyor

Ardahanlılar akaryakıt fiyatlarının yüksek olması nedeniyle araçlarının depolarını komşu ülke Gürcistan’da dolduruyor.

Özellikle hafta sonları Gürcistan’a giden Ardahanlılar, 15 lira ödeyerek girdikleri komşu ülkede hem geziyor hem de alışveriş yapıyor. Birçok şeyi buradan alanlar Ardahanlılar, dönüşte de araçlarının deposunu doldurup Türkiye’ye geçiyor.

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Gürcistan’a 14 kilometre uzaklıktaki Posof ilçesinde yaşayan Mustafa Gülen, otomobiline benzini yıllardır komşu ülkeden aldığını söyledi: “Bizde 5.66 lira olan benzinin litre fiyatı komşuda 3.80 lira. Eurodizelin fiyatı bizde 5.17 lira, Gürcistan’da ise 3.50 lira. Gürcistan’a girişte sadece 15 lira ödüyoruz. Hem depoyu dolduruyoruz hem de bizde daha pahalı olan başka şeyleri alıyoruz. Daha çok benzin almak için aracın depo kısmındaki lastiğin altına takoz koyup, burayı yükseltiyoruz. Depoyu doldurup, kapağını kapatarak aşağı indirdiğimizde depo ağzına kadar dolmuş oluyor. Özellikle hafta sonları, birçok kişi alışverişini buradan yapıyor, deposunu doldurup dönüyor.”

Posof’taki akaryakıt istasyon sahipleri ise işlerin azalmasından yakınıyor.