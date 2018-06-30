Ardahan’da operasyonda bir kişi vuruldu: Valilik ‘sivil’, HDP ‘çoban’ dedi

Ardahan’da süren terör operasyonunda bir kişi öldürüldü. Valilik, hayatını kaybeden kişinin ‘sivil’ olduğunu duyurdu.

Valiliğin yazılı açıklamasında, bugün saat 10.00 sıralarında Jandarma Genel Komutanlığı’na bir ihbar geldiği belirtildi.

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İhbarda, Göle ilçesindeki Samandöken köyü yakınlarında dört PKK’lının olduğu bilgisinin yer aldığını aktaran valilik, bölgeye, yakındaki kuvvetlerin gittiğini kaydetti.

Valilik, açıklamasında şunları kaydetti: “(…) Bölgeye yaklaşan güvenlik kuvvetleri kişilerden birinin orman içine kaçtığı, diğerinin orman kenarındaki hendeği kullanarak Kobra aracına yaklaşmaya çalıştığının görülmesi üzerine Kobra’dan bölgeye doğru yapılan atış sonucu kobra aracına yaklaşmaya çalışan ve ‘Dur’ ikazına uymayan şahıs hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede kişinin, Samandöken köyünden İ.K (34) isimli sivil şahıs olduğu değerlendirilmektedir.”

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Valilik, konunun hem adli hem de idari yönden soruşturulduğunu belirtirken, cenazenin otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildiğini dile getirdi.

HDP: Koyunlarını otlatıyordu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de olayla ilgili bir açıklama yayınladı.

HDP’nin yazılı açıklamasına göre hayatını kaybeden kişi, 1980 doğumlu İsmail Karakaş.

Açıklamada, özel harekatçıların ve korucuların Karakaş’a yakın mesafeden ateş ettiği ifade edilerek Karakaş’ın çoban olduğu, olay sırasında da hayvanlarını otlattığı kaydedildi.

HDP, olaya çoban yardımcısının ve köylülerin tanık olduğunu dile getirdi. Açıklamada, “Durumun neden kaynaklandığını anlamak için toplanan halka özel harekatçılar tarafından plastik mermi ve gazla sert bir şekilde müdahale edilmiştir” dendi.

‘Sorumlular açığa alınsın’

HDP, şunları kaydetti: “İsmail Karakaş ilk değildir ama iktidarın bu saldırgan anlayışı devam ettikçe maalesef son da olmayacaktır. Hükümete bir kez daha sesleniyoruz: İnsanlara huzur verin. İsmail Karakaş’ın öldürülmesine neden olan kişiler hakkında derhal soruşturma başlatın, sorumluların açığa alınmasını sağlayın. ‘Terörist öldürdük’ içerikli yalana dayalı resmi açıklamalarla konuyu geçiştirmeye, halkı kandırmaya çalışmayın.”