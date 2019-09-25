Arda Turan’ın ‘taciz’den beraat gerekçesi: Kadının ifadesi dışında delil yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait 2018 Sayıştay denetim raporunda, bakanlığın 47 milyar liralık ödeneğine karşın PTT’ye olan 413 milyon 57 bin liralık ‘posta ücretini’ ödeyecek para bulamadığı belirtildi.