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Yaramazlara biraz batar!

Arda Turan’ın ‘taciz’den beraat gerekçesi: Kadının ifadesi dışında delil yok

Futbolcu Arda Turan’ın taciz suçundan beraat etmesine, Özlem Şahin’in ifadesinin haricinde bir delil olmaması gerekçe gösterildi.

Fotoğraf: ibfk.com.tr

Hürriyet’ten Damla Güler’in haberine göre Turan’a üç suçtan ceza, bir suçtan beraat veren İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

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Mahkeme, ‘taciz’le suçlanan Turan’ın, bu suçtan, şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Şahin’in ifadesinin haricinde somut ve inandırıcı delil bulunmaması nedeniyle beraat etiğini kaydetti.

Kararda, Turan hakkında şüphe oluştuğu ancak tam bir kanaat oluşmadığı, “Şüpheden sanık yararlanır” ilkesinin uygulandığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Turan, Ekim 2018’de eğlendiği gece kulübünde şarkıcı Berkay’a saldırıp burnunu kırmıştı. Kavga, Arda Turan’ın Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla çıkan tartışmanın ardından yaşanmıştı.

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İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede Turan hakkında ‘cinsel taciz’, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’‘genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 12 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti. Berkay’a ise ‘hakaret’ suçundan dava açılmıştı. Dava geçen günlerde sonuçlanmış, Turan’a ‘genel güvenliği tehlikeye sokma’‘ruhsatsız silah’ ve ‘kasten yaralama’dan ceza, tacizden beraat verilmişti.

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