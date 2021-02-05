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Arda Turan’ın ‘taciz davası’nda Burak Yılmaz ‘tanıklık’ yapacak

Futbolcu Arda Turan’ın ‘cinsel taciz’ suçundan yeniden yargılanacağı davada bir diğer milli futbolcu Burak Yılmaz tanıklık yapacak.

Turan. (Fotoğraf: DHA)

Turan hakkında Ekim 2018’de şarkıcı Berkay’ın eşini gece kulübünde taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Futbolcuya ‘cinsel taciz’ suçundan beraat, diğer suçlardan hapis cezası verilmişti. Beraat kararı, istinaf mahkemesi tarafından bozulmuştu.

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AA’nın haberine göre istinafın kararı, İstanbul 41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Yeniden yapılacak yargılamanın ilk duruşması 7 Nisan’da.

Mahkeme, ilk yargılamada dinlenilmeyen, istinaf kararında da değinilen futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez’in tanık olarak çağırılmasına hükmetti.

Olay günü Turan’ın yanında bulunan Yılmaz, ifadesinde “Taciz olsa, böyle bir şey olmuş olsa ben kesinlikle görürdüm” demişti.

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