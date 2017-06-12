Arda Turan’dan Fatih Terim’e ‘acele cevap’: Yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldırısının ardından milli takımı bırakan Arda Turan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in Kosova maçının ardından yaptığı açıklamalara ‘anında’ yanıt verdi.

‘Oraya gittiğimde zaten bırakmaya karar vermiştim’

NTV Spor canlı yayınına bağlanan Turan şunları söyledi: “Ben bıraktım. Bunu söyleyeyim. Neden hala arkamdan konuşuluyor? Her şeyi hocamın yüzüne söyledim ama hoca benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi. O bana ‘oyuncu’ diyor, kendisi de benim hocamdır. Bizde emeği vardır ama artık bıraktım milli takımı. ‘Sen bu metinleri oku, halledebiliriz’ dedi. Ben de ‘Artık takıma zarar veriyorum, bırakayım’ dedim onurlu bir şekilde. Bazı arkadaşlarım benimle beraber bırakacağımı söyledi. Bazıları ‘Biz de geleceğiz’ dedi. Basın mensuplarının toplantıyı terk ettiklerini görmedim. Ben oraya gittiğimde zaten bırakmaya karar vermiştim.”

‘Görevlerine devam etmeyecekleri söylendi’

Milli takım kampında yaşananları basına kimin sızdırdığını bilmediğini savunan 30 yaşındaki oyuncu, “Kimsenin yaşananları basına yansıtmaması gerekirdi. Ben ve takım arkadaşlarım anlatmadı. Kim anlattı bilmiyorum. Emre Belözoğlu, bu haberleri çıkaranların görevlerine devam etmeyeceklerini söyledi” diye konuştu.

‘Dönmek istemiyorum’

Milli takıma dönmek istemediğini dile getiren Turan, “İnsanlarla konuşurum, istişare yaparım ama sırtımı sadece Allah’a dayarım. Oraya daha fazla şey verebileceğimi düşünmüyorum. Tamam ya sorumlu benim. Oyunculara atmadılar mı suçu EURO 2016’da? Üzerime aldım, bıraktım milli takımı” ifadelerini kullandı.