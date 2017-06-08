Arda Turan, Star’ı yalanladı: Annemin ağzından yazılan haberin gerçekle alakası yok 

Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe’ye saldıran futbolcu Arda Turan, Star gazetesinin ‘Arda’yı linç etmek istiyorlar’ başlıklı haberini yalanladı.

Eski hakem ve Star yazarı Muhittin Boşat imzalı haberde Arda Turan’ın annesi Yüksel Turan’ın “Arda bu ülkede hiçbir futbolcunun elde edemediği başarıları yakaladı, şimdi bedelini ödüyor. Toplu bir linç kampanyasıyla oğlumu bitirmeye uğraşıyorlar” dediği öne sürülmüştü.

Turan, söz konusu haberle ilgili resmi Twitter hesabından “Basında annemin ağzından yazılan ‘Arda Turan’ın annesi konuştu’ haberinin gerçekle alakası yoktur. Lütfen itibar etmeyiniz” mesajını paylaştı.